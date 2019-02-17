شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شكري يشكو من الخلفية بعد خسارة إنبي من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو نادي إنبي أن شكوي أحمد شكري صانع ألعاب الفريق البترولي عبارة عن شد في العضلة الخلفية في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تابع مسئولو إنبي إن علي ماهر المدير الفني لإنبي فضل استبدال شكري والدفع بمحمد بسيوني صاحب هدف إنبي الوحيد مع بداية الشوط الثاني من المباراة وكان من المفترض أن يخرج عمر بسام مهاجم الفريق إلا أن شكوي أحمد شكري من الإصابة جعلته يؤجل تغيير بسام.

وفاز الزمالك على الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، رفع الفوز رصيد الزمالك الى 51 نقطة يحتل بها صدارة الدوري في حين توقف رصيد انبي عند 21 نقطة يحتل المركز الخامس عشر.