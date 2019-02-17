شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يستضيف بطولة أفريقيا السادسة للرماية فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع محسن طنطاوى رئيس مجلس إدارة نادى الصيد، اليوم، الأحد، بروتوكول البطولة الأفريقية السادسة للرماية على الأطباق المروحية والتى ستقام على ميادين فرع النادى بـ6 أكتوبر فى أبريل المقبل. وحضر اجتماع توقيع الاتفاقية بمقر الصيد فى الدقى كل من محسن طنطاوى رئيس مجلس إدارة النادى واللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للرماية والمهندس بييرو دوناتو عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للرماية والاستاذ محمد الشرقاوى والمهندس أحمد مجيب أعضاء مجلس إدارة الصيد.

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