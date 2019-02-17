مخرج مباراة الزمالك وإنبي يكشف لمصراوي سبب ظهور لقطة العلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

تحدث إبراهيم مبارك مخرج مباراة الزمالك وإنبي عن لقطة علم مصر الذي أذاعها أثناء إحدى هجمات الفريق البترولي في المباراة التي أقيمت الأحد.

وفاز الزمالك 2-1 على إنبي في إطار الجولة 22 من الدوري.

وقال مبارك في تصريحات لمصراوي "كانت رسالة بأن الوطن أهم".

وأضاف "المباراة كانت جيدة، وقمت باستغلال لقطة العلم للتأكيد على أن الوطن في الوقت الحالي أهم من أي شيء، وأن الجميع عليه أن يعمل من الآن لإظهار كأس الأمم الإفريقية بشكل يليق بالبلاد".

وتستضيف مصر الصيف المقبل بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 24 منتخبا.

وختم "كل من له صلة بكأس الأمم عليه أن يعمل من الآن، الوطن أهم".