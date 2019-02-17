تقرير.. 5 ملامح من انتصار الزمالك على إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على منافسه إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري.

الزمالك واصل الابتعاد بالصدارة ليصبح رصيده 51 نقطة، ليصبح على بعد ست نقاط من بيراميدز وتسع نقاط من الأهلي.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ملامح مباراة الزمالك وإنبي:

- تألق الصفقات

واصل خالد بوطيب مهاجم الزمالك الجديد أهدافه مع الأبيض للمباراة الثانية على التوالي حيث سجل المغربي هدفًا أمام نصر حسين داي الأربعاء الماضي في المباراة التي انتهت (1-1) ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية.

بوطيب افتتح أهدافه في مسابقة الدوري حيث خاض المباراة الرابعة له في مسابقة الدوري مع الزمالك منذ انتقاله من صفوف مالاتيا سبور التركي في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

في المقابل، ساهم أحمد مصطفى "زيزو" الوافد الجديد لصفوف الزمالك في هدف الأبيض الثاني والذي جاء عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا".

زيزو والذي شارك في مباراته الأولى مع الزمالك صنع أولى أهدافه مع الأبيض.

- بوطيب الثامن

أصبح المهاجم المغربي خالد بوطيب اللاعب الثامن في صفوف الزمالك الذي يسجل في مسابقة الدوري بعد كل من: محمود علاء (12 هدف) - محمود كهربا (10 أهداف) - يوسف أوباما (7 أهداف) - فرجاني ساسي (6 أهداف) - كابونجو كاسونجو (3 أهداف) - إبراهيم حسن وعمر السعيد (هدفين).

- تفوق ثالث

للمباراة الرابعة يفشل علي ماهر المدير الفني لإنبي في تحقيق نتيجة الفوز على الزمالك حيث خسر في ثلاث مناسبات بواقع مباراتين مع الأسيوطي "بيراميدز حاليًا"، ومباراة مع إنبي، مقابل تعادل وحيد كان مع سموحة في مباراة الدور الأول والتي انتهت بنتيجة التعادل (1-1).

- فوز جديد

تفوق الزمالك على منافسه إنبي للمرة 15 تاريخيًا خلال 28 مباراة في جميع المسابقات سواء الدوري أو الكأس.

الزمالك تعادل في ثماني مناسبات أمام إنبي مقابل خمس انتصارات للفريق البترولي كان من بينهم أربع انتصارات في الدوري مقابل فوز وحيد في نهائي كأس مصر نسخة موسم (2010 - 2011).

وكان آخر انتصارات إنبي أمام الزمالك يعود لموسم (2016 -2017) حين فاز وقتها الفريق البترولي بنتيجة (2-0).

الزمالك أيضًا حقق الانتصار الثاني أمام إنبي ذهابًا وإيابًا في موسم واحد، وكان آخر مرة يحقق الأبيض فوزًا مرتين على عميد الأندية البترولية في موسم (2015 -2016) حين فاز الأبيض في الدور الأول بهدف دون رد وبهدفين مقابل هدف في الدور الثاني.

- 1500 مباراة

بعد خوض الزمالك مباراة إنبي يكون الأبيض لعب 1500 لقاء في الدوري حقق خلالها الفوز في 889 مناسبة مقابل 387 مباراة تعادل، وتجرع الزمالك الخسارة في 224 مناسبة.

واستطاع لاعبو الزمالك أن يسجلوا 2509 هدفًا في الدوري، وتلقت شباك الفريق الأبيض 1017 هدفًا.