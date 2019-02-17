أمير مرتضى: هدف بوطيب في إنبي "صعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن هدف المغربي خالد بوطيب أمام إنبي يعتبر صعب، لافتًا إلى أن هدف فريقه في النهاية تحقق من خلال الخروج بنتيجة الفوز.

وأضاف المشرف العام على فريق الزمالك في تصريحات عبر شاشة "نايل سبورت" :"هدف بوطيب صعب لأن اللاعب ضغط على حارس إنبي واستطاع أن يحصل منه على الكرة ليسجل".

واستطاع بوطيب الوافد الجديد لصفوف الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية أن يسجل هدفًا أمام إنبي في مباراة انتهت لصالح الأبيض بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري.

وتابع :"المنافسة على لقب الدوري صعب هذا الموسم، جميع الفرق تلعب أمامنا على هدف الفوز، أرى أن الفرق الصغيرة بدأت تتجرأ على الفرق الكبيرة".

وعن منافسة الزمالك في بطولة الكونفدرالية، أشار نجل رئيس الزمالك :"أمامنا 12 نقطة، ونلعب على هدف واحد وهو التأهل للدور التالي".

وواصل :"أمامنا 4 مباريات في دور المجموعات، وسنخوض مباريات المجموعة وكأنها ستقام على ملعبنا من أجل تحقيق الفوز".

كان الزمالك حقق نقطة واحدة في دور المجموعات بعد التعادل في الجولة السابقة أمام نصر حسين داي الجزائري (1-1) في برج العرب بالاسكندرية.

وتجرع الزمالك خسارة في أولى مبارياته بدور المجموعات على يد جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات المجموعة الرابعة.

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية مع أندية جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي.