الخليج 365 يوضح.. مشاركة 4 أجانب من الزمالك أمام إنبي قانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أثيرت حالة من الجدل لدى البعض بشأن مشاركة 4 لاعبين أجانب من الزمالك في مباراة الفريق أمام انبي في الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

شارك مع الزمالك أمام انبي 3 أجانب بشكل أساسي، هم خالد بوطيب، فرجاني ساسي، وحمدي النقاز، قبل أن يشاركة حميد أحداد كبديل في الشوط الثاني من اللقاء.

حدث لبث لدى البعض بسبب تعديل اللائحة الخاصة بمشارك اللاعبين الأجانب أكثر من مرة على مدار الموسم الماضي والحالي، الأمر الذي جعل البعض يتصور أن مشاركة أحداد مع الزمالك غير قانونية.

وتقول لائحة القيد الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، في البند الثالث فقرة (أ) "يسمح بقيد عدد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادي من أندية القسم الأول ويكونون ضمن العدد المحدد للقائمة."

وكان الموسم الماضي قد بدأ بالسماح بقيد 3 لاعبين أجانب فقط، ثم تم السماح بزيادتهم إلى 4 لاعبين بشرط أن يكون أحدهم تحت السن، وألا تضم قائمة المباراة أكثر من 3 لاعبين.

وأجرى اتحاد الكرة تعديل آخر بعدم التقيد بسن في إضافة اللاعبين الأجانب للقائمة، ثم تم السماح بوجود لاعب أجنبي بين البدلاء وألا يتواجد داخل الملعب أكثر من 3 لاعبين.

وأتى التعديل الأخير على اللائحة في الصيف الماضي بعد وضع قيود على إضافة اللاعبين الأجانب لقائمة المباراة والتشكيل الأساسي.

نص لائحة الموسم الحالي: