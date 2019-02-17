يقترب شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، من حراسة مرمى فريقه أمام الداخلية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل. ويفكر «مارتن لاسارتي»، المدير الفني للنادي الأهلي، في الدفع بحارس الفريق شريف إكرامي كأساسي في لقاء الداخلية، خوفًا من تفاقم الإصابة لمحمد الشناوي، بعد شعوره بالإجهاد، خلال لقاء الإنتاج الحربى وقيام الجهاز الفنى باستبداله قبل انطلاق المباراة. ويشتكي «الشناوي»، من إجهاد فى العضلة الضامة وفقًا للتشخيص المبدئى، في انتظار التقرير النهائي، بعد خضوعه للفحوصات لمعرفة حكم الإصابة ومدة غيابه.

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء سارة لشريف إكرامي قبل موقعة الأهلي والداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.