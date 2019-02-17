بالفيديو.. الزمالك يواصل التصدر بفوز صعب أمام إنبي بهدفين

نجح فريق الزمالك سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري المصري، وذلك عقب انتصاره الصعب والثمين على إنبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 22 من الدوري المصري.
أحرز هدفي الزمالك خالد بو طيب في الدقيقة 21، وكهربا في الدقيقة 46، فيما أحرز محمد بسيوني الهدف الثاني في الدقيقة 56.
بهذا الانتصار ارتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.
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