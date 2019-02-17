روبن: ملعب ليفربول “أسوأ ستاد” لعبت به في حياتي

وصف آرين روبن جناح بايرن ميونيخ أنفيلد بأنه “أسوأ ستاد” لعب به في مسيرته قبل أن يحل فريقه ضيفا على ليفربول في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

ويحتفظ اللاعب الهولندي بذكريات سيئة في ملعب ليفربول بعد أن خرج فريقه السابق تشيلسي من البطولة الأوروبية مرتين هناك في 2005 و2007 ومع ريال مدريد في 2009.

وقال اللاعب البالغ عمره 35 عاما لصحيفة “غارديان”: أعتقد أن أسوأ استاد بالنسبة لي هو استاد ليفربول. ووصف روبن، الذي يكافح للتعافي من إصابة أعلى الفخذ قبل المواجهة، ليفربول بأنه “فريق مقاتل” لكن خلال فترته مع تشيلسي لم يعتبره أبدا مرشحا لنيل لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

لكن هذه الرؤية تغيرت مع المدرب الحالي يورغن كلوب إذ يتساوى ليفربول في رصيد النقاط مع مانشستر سيتي حامل اللقب ولديه مباراة مؤجلة.

وأضاف روبن: رؤيتي تغيرت تجاه الفريق. المدرب يقوم بعمل رائع. وصل لنهائي دوري الأبطال في العام الماضي والآن يتصدر الدوري. لم يتوج باللقب منذ وقت طويل والآن يتمسك بالحلم.