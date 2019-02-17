شاهد.. بايرن ميونيخ يقارن بين محمد صلاح وليفاندوفسكي قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح وليفاندوفسكي كتب - عادل ابو الفضل نشر الحساب الرسمي لفريق بايرن ميونيخ الألماني مقارنة بين محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وروبيرت ليفاندوفسكي نجم الفريق البافاري، قبل مواجهتهم بدوري أبطال أوروبا. وقام الحساب الرسمي للفريق البافار عبر موقع فيسبوك بنشر مقارنة بين أرقام محمد صلاح وليفندوفسكي في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والتي ظهر فيها إحراز النجم المصري لـ 3 أهداف فيما سجل نجم البايرن 8 أهداف. يذكر أن الفريقين سيلتقيان مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب آنفيلد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت المقارنة كالتالي:

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