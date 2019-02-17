- 1/2
- 2/2
أشاد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي بأداء حكم مباراة الزمالك وإنبي التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الــ22 من الدوري الممتاز.
وقال الشناوي عبر قناة أون سبورت، "طارق مجدي حكم مباراة الزمالك وإنبي تميزبالهدوء ولم نشعر به خلال طيلة أحداث اللقاء".
وتابع: "بالرغم من صعوبة المباراة إلا أنه تعامل بشكل جيد وكانت قراراته كلها صحيحة".
واختتم الشناوي: "هدف إنبي الذي سجله محمود بسيوني لم يكن تسللًا بسبب تغطية مدافعي الزمالك، وهذا قرار جيد من الحكم المساعد".
الجدير بالذكر أن الزمالك فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بترو سبورت في إطار الجولة الــ22 من الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الشناوي: لم نشعر بوجود حكم مباراة الزمالك وإنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.