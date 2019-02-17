وزاراة الرياضة تنظم مهرجانا للقفز بالمظلات فوق سفح الأهرامات

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تنظيم مهرجان القفز بالمظلات فوق سفح أهرامات الجيزة خلال الفترة من 17 حتى 20 فبراير الجاري، بمشاركة 120 قافزا أجنبيا يمثلون 32 دولة من أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا. 32 دولة من أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا. الجدير بالذكر أن هذه الفاعليات يتم تنظيمها من خلال برنامج منظمى الأحداث الرياضية التابع للإدارة العامة للسياحة الرياضية لدعم المبادرات والمجموعات الرياضية التي تنفذ العديد من الفاعليات الرياضية بما يساهم في نشر فكر رياضة الممارسة وتؤكد على الدور المجتمعي للرياضة، وأن انتشار مثل هذه التجمعات سوف تضيف إلى خريطة الرياضة المصرية.

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