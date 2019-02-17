رياضة | فياريال يسقط إشبيلية بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فياريال يسقط إشبيلية بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع فياريال حداً لنتائجه المهتزة في الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق انتصاره الأول في عام 2019، بفوز عريض على حساب ضيفه أشبيلية، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ24 من الليجا.

وافتتح ألفارو جونزاليس سوبيرون التسجيل للكناري في الدقيقة 20، قبل أن يضيف كارلو توكو إيكامبي الهدف الثاني في الدقيقة 45، ووسع ألفونسو بيدرازا النتيجة إلى ثلاثية قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق.

وارتفع رصيد فياريال، الذي لم يذق طعم الانتصار في الليجا منذ ثلاثة أشهر، إلى 23 نقطة في المركز الـ18 بفارق نقطة وحيدة خلف مراكز الأمان، فيما تجمد رصيد أشبيلية عند 37 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.