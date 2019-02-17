رياضة | سوانزي وكريستال بالاس يتأهلان لربع نهائي كأس إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوانزي وكريستال بالاس يتأهلان لربع نهائي كأس إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلب سوانزي سيتي الطاولة على ضيفه برينتفورد، بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف، ليحقق فوزا كبيرا (4-1).

وهذا بينما فاز كريستال بالاس خارج قواعده، على دونكاستر روفرز، بهدفين نظيفين، ليحجز مقعده في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب سوانزي.

وفي مباراة سوانزي سيتي وبرينتفورد، دخل الضيوف للاستراحة متقدمين بالهدف، الذي سجله المهاجم الشاب أولي واتكينز، في الدقيقة 28.

لكن الفريق الويلزي انتفض، في الـ45 دقيقة الثانية، حيث أدرك التعادل بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، عن طريق النيران الصديقة، بواسطة لوك دانييلز.

وفي الدقيقة 53، وضع دانييل جيمس أصحاب الأرض في المقدمة.

ولعب برينتفورد منقوصا من لاعب، بعد طرد المدافع الشاب إزري كونسا، ببطاقة صفراء ثانية، في الدقيقة 61.

واستغل لاعبو سوانزي هذا النقص، وقتلوا اللقاء تماما بهدفين، في الدقيقتين 66 و90، حملا توقيع بيرسانت سيلينا وجورج بايرز، على الترتيب.

تأهل كريستال بالاس

وفي المباراة الأخرى، على ملعب (بيل فو إيرث ستاديوم)، اكتفى كريستال بالاس بثنائية الشوط الأول، ليطيح بمضيفه دونكاستر روفرز.

واصطبغ انتصار الفريق اللندني بالنكهة الألمانية، بفضل الثنائي جيفيري شلاب وماكس ماير، صاحبا هدفي اللقاء في الدقيقتين 8 و45.

وبهذا يلحق الفريقان بركب المتأهلين لدور الثمانية: مانشستر سيتي وواتفورد وبرايتون ووولفرهامبتون، وميلوال.

وستكتمل معالم هذا الدور بعد المواجهة المنتظرة، مساء غد الاثنين، التي سيحل فيها مانشستر يونايتد ضيفا على تشيلسي.

وستقام قرعة الدور المقبل مباشرةً عقب هذا اللقاء، بينما ستجرى مبارياته في منتصف مارس/آذار.