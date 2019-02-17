رياضة | لاسارتي يستقر على حارس الأهلي أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يستقر على حارس الأهلي أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على الدفع بشريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، أمام الداخلية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

ويرغب لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، في الدفع بحارس الفريق شريف إكرامي كأساسي في لقاء الداخلية، خوفا من تفاقم إصابة محمد الشناوي، بعد شعوره بالإجهاد، خلال لقاء الإنتاج الحربى وقيام الجهاز الفنى باستبداله قبل انطلاق المباراة.

وأصيب الشناوي، بإجهاد فى العضلة الضامة وفقا للتشخيص المبدئى، في انتظار التقرير النهائي، بعد خضوعه للفحوصات لمعرفة الإصابة ومدة غيابه.