رياضة | لاسارتي يستقر على حارس الأهلي أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يستقر على حارس الأهلي أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على الدفع بشريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، أمام الداخلية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.
ويرغب لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، في الدفع بحارس الفريق شريف إكرامي كأساسي في لقاء الداخلية، خوفا من تفاقم إصابة محمد الشناوي، بعد شعوره بالإجهاد، خلال لقاء الإنتاج الحربى وقيام الجهاز الفنى باستبداله قبل انطلاق المباراة.
وأصيب الشناوي، بإجهاد فى العضلة الضامة وفقا للتشخيص المبدئى، في انتظار التقرير النهائي، بعد خضوعه للفحوصات لمعرفة الإصابة ومدة غيابه.
وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:-
1- الزمالك 51 نقطة.
2- بيراميدز 45 نقطة
3- الأهلي 42 نقطة
4- مصر المقاصة 31 نقطة.
5- المقاولون العرب 31 نقطة
6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.
7- المصري 29 نقطة.
8- الإسماعيلي 27 نقطة.
9- طلائع الجيش 25 نقطة
10- سموحة 25 نقطة
11- حرس الحدود 25 نقطة.
12- الاتحاد 24 نقطة
13- الجونة 23 نقطة
14- الداخلية 22 نقطة.
15- النجوم 21 نقطة.
16- إنبي 21 نقطة.
17- وادي دجلة 20 نقطة.
18- بتروجت 19 نقطة.