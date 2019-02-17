رياضة | سولسكير يستبعد 6 لاعبين من قائمة اليونايتد أمام تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكير يستبعد 6 لاعبين من قائمة اليونايتد أمام تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النرويجي سولسكير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي القائمة الرسمية لمواجهة تشيلسي في ملعب "ستامفورد بريدج" في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت قائمة مانشستر يونايتد استدعاء اللاعب الشاب تشونج، بينما خرج من الحاسبات أنطونيو فالنسيا وفيل جونز وماركوس روخو ودارميان ولينجارد ومارسيال.

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا، روميرو، جرانت.

خط الدفاع: دالوت، يونج، سمولينج، لوك شاو، ليندلوف، بايلي.

خط الوسط: ماتيتش، بيريرا، ماكتوميناي، فريد، بوجبا، هيريرا.

خط الهجوم: لوكاكو، تشونج، راشفورد، سانشيز، ماتا.