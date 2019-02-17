رياضة | بوجبا: لا فائدة لفوز مانشستر يونايتد بدون حصد البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا: لا فائدة لفوز مانشستر يونايتد بدون حصد البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار بول بوجبا، نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن مدربه أولي جونار سولشاير قد ساعده كثيرًا كما هو الحال مع بقية اللاعبين.

وقال بوجبا فيتصريحات صحفية: "إنه شخص يجلب السعادة والفرح لنا جميعًا، إنه لاعب سابق في يونايتد، يعرف ثقافة النادي وكل ما يتعلق به".