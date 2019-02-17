رياضة | كومان يغيب عن بايرن ميونخ أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كومان يغيب عن بايرن ميونخ أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية بأن الفرنسي كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني أثار القلق قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وذكر الحساب الرسمي لبايرن ميونخ على موقع التواصل الإجتماعي تويتر اليوم الأحد صورًا لخوض الدولي الفرنسي تدريبات منفردة فوق العشب.

وخاض كومان تدريبات منفردة بعدما تعرض لضربة قوية في الكاحل خلال مواجهة أوجسبورج الجمعة الماضي في الجولة الـ22 من الدوري الألماني.

وأشارت تقارير عديدة إلى إمكانية فقدان الفريق البافاري لخدمات كومان أمام الريدز لكن البايرن أوضح في بيان رسمي عدم معاناة لاعبه من إصابة قوية ما يمنحه فرصة المشاركة في المباراة.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن كومان لم يشعر بالراحة خلال التدريبات، حيث ظل يمسك بقدمه اليسرى المصابة قبل أن يتوقف عن التدرب ويتجه لخارج الملعب.

وكشفت الصحيفة الألمانية أن هذه الآلام تتسبب في عدم مجازفة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بالدفع به أساسيًا أمام الحمر مما يجعل فرانك ريبيري الخيار الأقرب للبدء أمام الفريق الإنجليزي.

يذكر أن كومان نجح في تسجيل هدفين وصنع آخر ليساهم في فوز بايرن ميونخ على أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليقلص فارق النقاط مع بوروسيا دورتموند متصدر البوندسليجا إلى نقطتين.