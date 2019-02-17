رياضة | مدرب تشيلسي يُكيل المديح لـ سولشاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تشيلسي يُكيل المديح لـ سولشاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإيطالي جيانفرانكو زولا، مدرب فريق تشليسي الإنجليزي، أن ما قام به المدرب أولي جونار سولشاير، مع فريق مانشستر يونايتد في فترة وجيزة عمل استثنائي.

وقال زولا في تصريحات صحفية: "شعوري تجاه سولشاير؟ في بداية الأمر، أنا مسرور من أجله. ارتدنا أنا وأولي دورة التدريب سويًا وبالتالي أنا مسرور بمشاهدته يبلي بلاءً حسنًا. إنه شخص مهتم ودائم التركيز على عمله، ويسرّني أنه يُظهر إمكانياته التدريبية الآن".

وواصل: "أعرف أن يونايتد لم يكن يمر بفترة جيدة ولكني كنت أعرف قيمة فريقهم الفنية وعرفت أنهم سيعودون. تشاهد يونايتد الآن وترى فريقًا يستمتع بما يقدمه. اللاعبون ملتزمون ويعملون من أجل بعضهم البعض. وبهذا السلوك في الفريق لا يمكن للنتائج إلا أن تكون إيجابية".

واختتم: "ما يحدث ليونايتد غريب لأن ما نستطيع قوله هو أن مدربهم السابق كان مميزًا، ولكن أحيانًا لا ينجح الأمر. القيمة الفنية لفريق يونايتد الحالي لم تكن محل شك مطلقًا من قبل. ومشاهدة الفريق يبلي بلاءً حسنًا ليست مفاجأة على الإطلاق".