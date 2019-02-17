رياضة | باروط يتأهل إلى المربع الذهبي بدورى مراكز شباب بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باروط يتأهل إلى المربع الذهبي بدورى مراكز شباب بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم الأحد 5 مباريات ضمن مباريات المجموعة الثانية بدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة "النسخة السادسة " وأسفرت نتائجها عن فوز فريق مركز شباب ميدوم على مركز شباب بلفيا بنتيجة 0/1 على ملعب مركز شباب مدينة الواسطى.

فيما فاز فريق مركز شباب بهبشين على مركز شباب ابشنا بنتيجة 0/2 على ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل كما نجح فريق مركز شباب العبور فى تحقييق فوز على مركز شباب اهوه بنتيجة 2/3 على ملعب مركز شباب باروط وفاز فريق مركز شباب اطواب على مركز شباب مدينة ناصر بنتيجة 2/5 على ملعب مركز شباب مدينة ناصر .

وبالمباراة الأخيرة نجح فريق مركز شباب باروط على مركز شباب الشناوية بنتيجة 1/6 على ملعب مركز شباب باروط وبهذه النتيجة يضمن مركز شباب باروط تواجده رسميا بالمربع الذهبى قبل انتهاء دورى مراكز الشباب بثلاث جولات .

وكان احرز أهداف باروط كلا من هيثم عبد الروؤف ( هاتريك ) وجمال سيد ( هدفين ) واللاعب هشام مفتاح ( هدف ) .

وبذلك يحتل الفريق المركز الأول دون منافس برصيد 43 نقطة تحت قيادة مديره الفنى محمد حسن ادم وجهازه المعاون .