شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكشف عن مدة غياب أوفيني عن الفريق والان مع التفاصيل
الخليج 365 - أصدر نادي النصر بيانا رسميا، اليوم الأحد، يفيد بتعرض مدافعه البرازيلي برونو أوفيني، لتمزق بسيط في عضلة الفخذ.
وأضاف البيان أن أوفيني يحتاج إلى راحة تصل إلى 10 أيام تقريبًا، قبل العودة إلى التدريبات، مرة أخرى، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة الفيحاء، في الدوري.
ويستعد النصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق لمواجهة أجمك الأوزبكي بعد، غد الثلاثاء، في الرياض ضمن الملحق لدوري أبطال آسيا لتحديد المتأهل إلى المجموعة الثالثة.
وركز فيتوريا على الجوانب التكتيكية، إذ قسم اللاعبين إلى مجموعتين قاموا بتدريبات متنوعة، واختتم التدريبات بمناورة في منتصف الملعب.
كما يستضيف النصر "الوصيف"، يوم السبت المقبل، فريق الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2018-2019.
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