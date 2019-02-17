انت الان تتابع رسميا.. اتحاد الكرة يوافق على طلب سيراميكا كليوباترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على طلب نادي سيراميكا كليوباترا، بتأجيل مباراة فريق الشباب مواليد عام 1997 بالنادي مع الألمنيوم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، لتقام يوم السبت الموافق 23 فبراير 2019، بدلا من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019. وكان نادي سيراميكا كليوباترا قد طلب تأجيل المباراة لأنه لم يتمكن من توفير حجز قطار لنقل الفريق إلى محافظة قنا، إضافة إلى ضيق الوقت الشديد، وطول المسافة بين القاهرة والمحافظة الواقعة في جنوب مصر.

وكان نادي كليوباترا قد وصل إلى هذا الدور بعد أن تخطى عقبة نادي بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم أيضا في محافظة بني سويف. ومن جانبه وجّه معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، الشكر إلى مجلس الجبلاية، والمسئولين عن البطولة، بعد الموافقة على طلب تأجيل