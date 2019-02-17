شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد شهيرة في مسسل «حراس تلعب بالنار» في الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خطأ فادح ارتكبه عمرو حسام حارس مرمى فريق نادي إنبي، في لقاء فريقه أمام الزمالك، بمنافسات الجولة الـ 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الجاري 2018-2019، تسبب في سكون شباكه هدف عن طريق المغربي خالد بوطيب.

وأراد حارس انبي مراوغة بوطيب، ليقوم الأخير باستخلاص الكرة بدهاء شديد والتسجيل في الشباك الفارغة مسجلا أولى أهداف الفريق الأبيض، حيث انتهت المواجهة بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.

ولم يكن مشهد بوطيب وحارس انبي هو الأول على مدار المواسم الأخيرة الماضية في الكرة المصرية، بل سبقها عدة مشاهد في مسلسل "حراس يلعبون بالنار" نستعرض أبرزهم في التقرير التالي.

عبدالواحد وعرفة

مع انتقاله لصفوف مصر للمقاصة يرتكب عبدالواحد السيد، الحارس التاريخي السابق لنادي الزمالك، خطأ فادح خلال مواجهة الفريق الفيومي بطلائع الجيش، بمنافسات الدوري موسم 2014-2015، يكلف فريقه هدفاً بتوقيع عرفة السيد مهاجم الفريق العسكري.

أزارو ومسعود

في الشوط الاضافي الأول لمواجهة الأهلي والمصري بالسوبر المصري 2017 بالامارات، يلعب أحمد مسعود حارس الفريق البورسعيدي بالنار ويرغب في مراوغة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر، إلا أن الأخير ينقض كالصقر ويخطف الكرة ويسجل هدف تتويج فريقه باللقب مستغلاَ الخطأ الكارثي لحارس المنافس.

فوزي وصلاح الدين

يواصل أحمد فوزي حارس الداخلية مسلسل تلاعب حراس المرمى بالنيران في الكرة المصرية، ويرتكب خطأ قاتل أمام صلاح الدين سعيدو، المهاجم الاثيوبي السابق للأهلي بمواجهة الفريقين بالدوري موسم 2015، ليستخلص صلاح الدين الكرة ويسجل هدف تأكيد النقاط الثلاثة لفريقه.

عبدالفتاح وشيكابالا

المصري البورسعيدي كان موعوداً مع أخطاء الحراس من جديد في مواجهة القطبين، فمع الدقيقة الأولى من عمر لقاء الفريق أمام الزمالك بالدوري موسم 2017، يرتكب أحمد عبدالفتاح حارس الفريق البورسعيدي خطأ لا يغتفر أمام محمود شيكابالا نجم الزمالك ليسجل الأخير بسهولة داخل الشباك.