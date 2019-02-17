شكرا لقرائتكم خبر عن «سانشيز»: «مورينيو» مدرب كبير لكنه أفقدنا الثقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد التشيلى أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، أن مدربه السابق البرتغالى، جوزيه مورينيو، من أفضل المدربين فى العالم، موضحاً أنه قدم له الكثير من الأمور التى ساعدته فى مسيرته، لكنه فى الوقت ذاته يرى أن اللاعبين لم يشعروا بالثقة فى وجوده.

وقال «سانشيز»، فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»: «مورينيو أحد أفضل المدربين فى العالم، فهو يدير الأمور بطريقة مميزة للغاية داخل وخارج الملعب، وقدم لى الكثير من الأمور التى ساعدتنى فى مسيرتى».وأضاف: «فى فترة وجوده بالفريق كان اللاعبون لا يشعرون بالثقة لأن الأجواء كانت متوترة للغاية وليست مناسبة للعب الكرة».

وأتم: «عدم قدرتى على صنع الفرحة يقلقنى كثيراً لأننى أثق فى إمكانياتى وأريد أن أظهرها، ولا أعرف كيف ينظر لى الناس، ولكن منذ أن كنت طفلاً وأنا أحب كرة القدم فهى شغفى».