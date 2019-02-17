تغلب الزمالك على إنبى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تقدم خالد بوطيب فى الدقيقة 21 للزمالك وأحرز كهربا الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 47 ثم قلص محمد بسيونى الفارق لإنبى بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 56، بهذه النتيجة واصل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز ورفع رصيده إلى النقطة 51 فيما توقف رصيد إنبى عند 21 نقطة حيث يحتل المركز الخامس عشر.

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفوز علي انبي 2-1 ويعزز تصدره للدوري ويصل للنقطة 51 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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