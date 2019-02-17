شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة اليوم الأحد 17 / 2 / 2019 بعد غياب عدة أشهر أومتيتي يعود إلى برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدرج فريق برشلونة الإسباني اسم قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي الغائب منذ أشهر بسبب آلام في الركبة، ضمن التشكيلة التي تستعد لخوض مباراة ضد مضيفه ليون الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل.

ويحل برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني ومتصدر الترتيب حالياً، ضيفاً على الفريق الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي الثلاثاء، وهو أدرج في التشكيلة التي أعلنها الأحد، المدافع الدولي الغائب عن صفوفه منذ أواخر نوفمبر للتعافي من آلام مزمنة في الركبة اليسرى يعاني منها.

وانتقل أومتيتي (25 عاماً) لعلاج ركبته في ديسمبر ، قبل أن يعود إلى برشلونة لاستكمال المراحل العلاجية التي تهدف إلى تفادي خضوعه لعملية جراحية، وأعلن النادي الكاتالوني في نهاية يناير أن أومتيتي عاود التدريب بشكل منفرد.

وستشكل عودة المدافع السابق لليون دفعة قوية لبرشلونة في هذه الفترة التي يخوض فيها مباريات مهمة، إذ يستعد بعد اللقاء مع ليون، للحلول ضيفاً على إشبيلية في الدوري الإسباني في 23 فبراير ، قبل لقاءي "كلاسيكو" ضد غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

300 ألف يورو.. منزل لاعب برشلونة يتعرض للسرقة

أكدت تقارير صحافية إسبانية أن منزل لاعب نادي برشلونة، الغاني كيفن برنس بواتينج، تعرض للسرقة، خلال تواجده مع فريقه لخوض لقاء بلد الوليد في الجولة 24 من الدوري الإسباني، والذي أقيم أمس السبت في كامب نو.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن اللاعب تعرض لسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها 300 ألف يورو، بالإضافة إلى مبلغ من المال من منزله في مدينة برشلونة.

واستغل اللصوص تواجد اللاعب في مباراة فريقه التي فاز بها البارسا 1 - 0، من أجل سرقة منزله، إذ شارك بواتينج في المباراة بديلاً في الدقيقة 60.