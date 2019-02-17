شكرا لقرائتكم جروس يقاطع الإعلام بعد الفوز أمام إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاطع السويسري جروس المدير الفني لفريق الزمالك المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام إنبى، التى أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بعد فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف على نظيره البترولى.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة مؤمناً تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز محققا الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة واحدة، فيما سجل لاعبيه 46 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفًا فيما يتوقف رصيد إنبى عند 21 نقطة محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 9 هُزم فى 9 مباريات أخرى، مسجلا 25 هدفًا فيما استقبل 31 هدفًا، يرصد "اليوم السابع" أبرز المشاهد من مباراة الزمالك وإنبى.

ويأتى مقاطعة جروس للمؤتمرات الصحفية بعد مباريات الزمالك المحلية بناءً على قرار من مجلس إدارة النادى الأبيض.