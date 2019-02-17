شكرا لقرائتكم قاسم باشا يتلقى خسارة برباعية فى حضور محمود تريزيجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى قاسم باشا الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري التركي أمام جالاطا سراى.

منح تريزيجيه المقدمة لفريق قاسم باشا فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، من تسديدة حرة مباشرة نفذها النجم المصرى ببراعة كبيرة على يسار حارس جالطة سراى.

ولكن نجح النجم المغربى يونس بلهنده فى إدراك هدف التعادل لفريق جالطة سراى فى الدقيقة 22 من زمن المباراة.

وسجل النجم الجزائرى سفيان فيجولى هدف جالطة سراى الثانى فى الدقيقة 28 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى عاد النجم الجزائرى سفيان فيجولى ليضيف الهدف الثانى الشخصى له والثالث لفريق جالطة سراى فى الدقيقة 53.

واختتم فيجولى رباعية جالطة سراى فى الدقيقة 68 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة توقف رصيد قاسم باشا عند 29 فى المركز الثامن، بينما عزز جالطة سراى مركزه الثانى برصيد 42 نقطة، خلف باشاك شهير المتصدر برصيد 45 نقطة.