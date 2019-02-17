شكرا لقرائتكم تليفزيون إيران يمنع جمهوره من مشاهدة مباراة بايرن بسبب "أنثى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يتمكن محبو الدوري الألماني في إيران، من متابعة مباراة البطل بايرن ميونخ، يوم الجمعة، بعد قرار التليفزيون إلغاء بث اللقاء لأنه أقيم بإدارة تحكيمية لإمرأة.

ووفقاً لصحيفة بيلد الألمانية، فإن قناة إيريب الإيرانية التابعة للحكومة، قررت عدم بث مواجهة بايرن ميونخ وأوجسبرج في الدوري الألماني، بعد أن كان مقرراً نقلها وفقاً لجدول برامج القناة.

وجاء قرار التليفزيون الإيراني بعد أن اكتشف المسؤولون أن حكم اللقاء هي الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، المرأة الوحيدة التي تحكم في الـ"بوندسليجا".

وأصبحت شتاينهاوس (39 عاماً) أول إمرأة تدير لقاء في دوري الدرجة الأولى بألمانيا في سبتمبر 2017، ومنذ ذلك الحين، قادت عدداً من مباريات البطولة، ولاقى أداؤها ردود فعل إيجابية من خبراء كرة القدم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تطبق فيها الحكومة الإيرانية شروطاً "متشددة" في بث الأحداث الرياضة، إذ سبق للتليفزيون تجاهل نقل فعاليات رياضية نسائية، كما قام بتغيير شعارات بعض الأندية الأوروبية ذات الرموز "المرفوضة".