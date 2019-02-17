لقب أول لمونفيس منذ أكثر من عام

اسماء السيد - أحرز الفرنسي غايل مونفيس المصنف 33 عالميا لقبه الاول منذ أكثر من عام بفوزه على السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف 68 عالميا 6-3 و1-6 و6-2 في ساعة و44 دقيقة الأحد في نهائي دورة روتردام الهولندية الدولية في كرة المضرب.

وأحرز مونفيس اللقب الثامن في 29 مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية، والأول منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2018 عندما ظفر بلقب الدوحة على حساب الروسي أندري روبليف.

وعوض مونفيس خسارته المباراة النهائية لدورة روتردام عام 2016 عندما خسر أمام السلوفاكي مارتن كليزان، علما أن آخر مباراة نهائية له قبل دورة روتردام كانت في تشرين الاول/أكتوبر الماضي في دورة أنفير البلجيكية عندما خسر أمام البريطاني كايل إدموند.

وسيتقدم مونفيس للمركز 23 عالميا في في تصنيف رابطة المحترفين الذي سيصدر الإثنين.

ولم يبد اللاعب الفرنسي منزعجا من اصابة في رسغه تعرض لها في اليوم الأول من منافسات الدورة الهولندية إثر تعرضه للسقوط، إذ نجح في كسر ارسال منافسه أربع مرات خلال المباراة.

وكسب مونفيس المجموعة الاولى بعدما كسر ارسال فافرينكا مرتين، لكن الأخير رد التحية لمنافسه بحسم المجموعة الثانية سريعا 6-1.

وفي المجموعة الثالثة الحاسمة تقدم مونفيس على إرسال منافسه 2-1، قبل أن يحكم قبضته على باقي الأشواط متقدما 5-2 وينقذ نقطة كسر ارساله في وقت لاحق.

وخاض فافرينكا، الفائز باللقب عام 2015، أول نهائي له منذ وصوله الى المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في حزيران/ يونيو 2017، بعدما غاب عن الملاعب لمدة 18 شهرا اثر خضوعه مرتين لعملية جراحية في الركبة.