شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: الزمالك لعب أمام إنبي أداء تجاري للحفاظ علي الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو العلا نجم نادي الزمالك السابق أن لاعبي الزمالك لم يقدموا الأداء الجيد أمام إنبي فى اللقاء الذى أقيم اليوم ضمن مباريات الجولة الـ22 للدوري ، رغم الفوز بهدفين مقابل هدف.

وأضاف أبو العلا في تصريحات للإعلامي سيف زاهر بقناة أون سبورت أداء الزمالك اليوم كان تجاريا أكثر من أي شئ للخروج بالثلاث نقاط والحفاظ علي صدارة الدوري ولكن يجب علي الفريق تدارك الآمر في المباريات القادمة خوفا من فقدان النقاط.

قال أبو العلا أن الزمالك يجب أن ينهي فكرة إهدار الفرص السهلة امام المرمي لتلاشى أخطاء مباراة نصر حسين داي التى تعادل فيها الأبيض 1 / 1 فى الجولة الثانية للبطولة الكونفدرالية ، مضيفاً أن فريق إنبي كان قريب في الشوط الثاني من إدراك التعادل أمام الزمالك فى أكثر من مناسبة.