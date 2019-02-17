شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدي وأداء تحكيمي متميز في لقاء الزمالك وانبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * انبي

إستاد : بتروسبورت

المسابقة : بطوله الدوري العام ( الأسبوع 22 )

نتيجة المباراة : هدفان مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم ساحة : طارق مجدي

المساعد الأول : محمود أبوالرجال

المساعد الثاني : هاني عبدالفتاح

الحكم الرابع : صبري ابراهيم

الحكمان الإضافيان : سعيد حمزه , محمد عبدالعزيز

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

المخالفات الفنية: علي الرغم من صعوبة اللقاء نتيجة رغبه كلا الفريقين إلا إن حكم المباراة طارق مجدي فرض شخصيته نتيجة القرارات الصحيحة في غالبية الأخطاء التي تم احتسابها بتقدير صحيح نتيجة المتابعة الجيدة وقراءة أسلوب وطرق لعب الفريقين ، وكانت الدقيقة 51 نموذج لفرض سيطرة الحكم علي المباراة ويقوم بتحذير اللاعبين بشكل نموذجي في حالة من حالات التشابك.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من عمر بسام و يحيي شيزا في الدقائق 45 و 36 للعب بتهور كما أنذر كلا من كهرباء و خالد بوطيب في الدقائق 63 و 64 للعب بتهور والقرارات الانضباطية صحيحة .

اللياقة البدنية والتمركز: تحرك ممتاز من الحكم في الناحية العكسية للمساعد الأول والثاني واستخدام لعنصر التحمل العام وتحرك جيد و قراءه جيده ومتابعه للعب في الدقائق 14 و 37 و86 ،بتكتيك صحيح.

درجه صعوبة المباراة: مباراة صعبة المستوي نظرا للنتيجة والأحداث ورغبه كلا الفريقين في الفوز .

ما يجب تطويره في أداء الحكم: التحرك والبعد عن مسار الكرة خاصة في مناطق التحضير.

تقيم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول: أشار علي حالة تسلل في الدقيقة 86 وقرار صحيح ، تعاون مع الحكم في احتساب مخالفه بالقرب منه في الدقيقة 27 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني:أشار علي حالات التسلل في الدقائق 65 بتقدير صحيح، في الدقيقة 18 يشير بإستمرار اللعب علي الرغم من وجود لاعب انبي في موقف تسلل ويستفيد من موقفه نتيجة رجوع الكره بعد ما انحرفت إليه من لاعب الزمالك وكان يجب أن يكون هناك اتصال بين المساعد والحكم لتحديد التسلل من عدمه، و في الدقيقه 70 يشير علي لاعب الزمالك بالتسلل وقرار غير موفق من الحكم المساعد .

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

الحكمان الإضافيان:تحركات جيده علي الخطوط خارج ميدان اللعب وتعاون مع الحكم بشكل ممتاز.

التقييم بالدرجات: حكم المباراة 8,8 /10 المساعد الأول 8.7/10 المساعد الثاني 8.3 / 10 الحكم الرابع 8.5 الإضافيان 8.5 /10 ، 8,5 / 10.