شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: متصدر الدورى أهدر وقتا أمامنا.. وإنبى استعاد الكرة الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على ماهر، المدير الفنى لفريق إنبى، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الزمالك فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف.

وأضاف على ماهر، فى المؤتمر الصحفى للمباراة، أنه واجه فريق محترم يتصدر الدورى ولكنه أهدر وقتا فى نهاية المباراة أمامه، وهو ما شكره عليه مجلس إدارة النادى البترولى بإعادة فريق إنبى لتقديم كرة جيدة – على حد قوله - وأوضح أن الأداء تحسن فى الشوط الثانى ووجه الشكر للاعبى فريقه، مضيفا أن مجلس الإدارة أشاد بأداء إنبى فى المباراة وأخطر اللاعبين بعودة الفريق للكرة الجميلة.

وأشار ماهر إلى أنه يعتمد على وحدة الفريق ولا يعتمد على لاعب بعينه وشدد على أن إنبى لم يتأثر بغياب أحمد رفعت ومحمد أشرف روقة وعماد فتحى، وأضاف أنه لعب بطريقة ٤-٤-٢ وكان يسعى لتحقيق الفوز ولم يكن يلعب على التعادل وأخطر اللاعبين أن البطل هو من يفوز على متصدر البطولة وطالبهم باللعب بارتياحية فى الشوط الثانى خاصة عمرو حسام حارس الفريق بعد خطأه فى الهدف الأول للزمالك.

وفاز الزمالك على إنبى بهدفين مقابل هدف، الفوز رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 51 نقطة يحتل بها صدارة الدورى فى حين توقف رصيد إنبى عند 21 نقطة يحتل المركز الخامس عشر.