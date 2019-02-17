شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كهربا " فى السما" يهدر فرصة الهدف الأول للزمالك أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر محمود كهربا لاعب الزمالك، فرصة محققة لإحراز الهدف الأول لفريقه فى شباك إنبى، بعدما سدد الكرة "فى السما" بالدقيقة 9 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز التى يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة.

وضم تشكيل الزمالك.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد وفرجانى سامى وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا، خط الهجوم: خالد بوطيب.

وضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: على فوزى وأحمد صابر ورامى صبرى وعمرو الحلوانى، خط الوسط: محمود غالي ومحمود توبة وأحمد شكرى ولوكومبى الشهير بـ"لوكا"، خط الهجوم محمود قاعود وعمر بسام.