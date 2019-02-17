شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤمن قمة الدورى بالفوز على إنبى 2 / 1 فى مباراة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تغلب الزمالك على إنبى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

تقدم خالد بوطيب فى الدقيقة 21 للزمالك وأحرز كهربا الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الدقيقة 47 ثم قلص محمد بسيونى الفارق لإنبى بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 56، بهذه النتيجة واصل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز ورفع رصيده إلى النقطة 51 فيما توقف رصيد إنبى عند 21 نقطة حيث يحتل المركز الخامس عشر.

تشكيل الفريقين

دخل الزمالك المباراة بالتشكيل كالتالى:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما حميد أحداد وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم"، فيما بدأ إنبى المباراة بتشكيل يضم كلا من:"عمرو حسام فى حراسة المرمى، على فوزى وأحمد صابر ورامى صبرى وعمرو الحلوانى فى خط الدفاع، محمود غالى ومحمود توبة وأحمد شكرى ولوكومبى الشهير بـ"لوكا" فى خط الوسط، محمود قاعود وعمر بسام فى خط الهجوم".

الشوط الأول

وقف لاعبو الزمالك وإنبى دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب الوطنى الذين استشهدوا فى حادث إرهابى بسيناء، قبل انطلاق المباراة، بدأ اللقاء بحذر من الفريقين مع ضغط متقدم من الزمالك ومحاولات للاختراق من جبهة حمدى النقاز وسط انتشار دفاعى جيد لفريق إنبى من أجل غلق المساحات أمام انطلاقات لاعبى الزمالك، فى الدقيقة 9 أهدر محمود كهربا أخطر فرصة للزمالك فى أول ربع ساعة بعدما كان فى اتجاهه نحو الانفراد بحارس مرمى الفريق البترولى ولكنه سدد الكرة أعلى بكثير من المرمى البترولى.

بخطأ من عمرو حسام حارس إنبى حيث حاول مراوغة المهاجم المغربى خالد بوطيب خطف الأخير الكرة ليسجل الهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 21 ثم بدأ إنبى فى النشاط الهجومى محاولا إدراك التعادل عن طريق انطلاقات لوكومبى ليحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للفريق البترولى فى الدقيقة 25 تقدم لها عمرو الحلوانى ولكن دون جدوى ويعد هدف بوطيب الأول له محليا مع الزمالك بعدما افتتح سجل أهدافه مع الأبيض فى المباراة الماضية أمام نصر حسين داى بالكونفدرالية فى الدقيقة 36، أشهر الحكم طارق مجدى أول إنذار لعمر بسام مهاجم إنبى بعد تدخله مع طارق حامد ثم حصل كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض على إنذار أصفر نتيجة تدخل قوى مع توبة وسط هدوء نسبى من جانب الفريقين قبل أن يخطف كهربا الهدف الثانى مع نهاية الشوط الأول فى الدقيقة 47.

الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى، دفع على ماهر المدير الفنى لإنبى بأول تغيير بنزول محمد بسيونى بدلا من أحمد شكرى ليبدأ الفريق البترولى فى الاستحواذ على مجريات الأول وفى الدقيقة 51 أنقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق من تسديدة لمحمود قاعود قبل أن ينجح البديل بسيونى فى تقليص الفارق بعدما مرر كرة إلى لوكومبى الذى أعادها له داخل منطقة الجزاء ليسجل بسيونى الهدف الأول للفريق البترولى فى الدقيقة 57 لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك.

فى الدقيقة 63، كاد لوكومبى إن يسجل هدف التعادل لإنبى بعد اختراقه منطقة جزاء الزمالك مراوغا محمود علاء مرتين على التوالي لينفرد تماما بالمرمى ثم يسدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمود جنش ببراعة وأنقذ مرماه ثم فى الدقيقة 66 نجح عمرو حسام حارس إنبى فى منع خالد بوطيب من تسجيل الهدف الثالث للزمالك بعدما خرج من مرماه ليبعد الكرة من أمام بوطيب المنفرد بمرمى البترولى، فى الدقيقة 67، استشعر جروس المدير الفنى للزمالك بالخطر ليقوم بالدفع بأيمن حفنى بدلا من أحمد زيزو لينجح حفنى فى إعادة الحيوية للخط الأمامى للفريق الأبيض ثم دفع بالمغربى حميد أحداد فى الدقيقة 76 على حساب كهربا لمواصلة تنشيط الخط الأمامى فى المقابل دفع على ماهر بشيزا بدلا من محمود توبة لزيادة القوة الهجومية.

وشهدت آخر ربع ساعة من المباراة سلسلة من الفرص الضائعة للزمالك منهم تسديدتين فى العارضة لخالد بوطيب والثانى فى القائم ليوسف أوباما وسط ضغط أبيض كبير لتسجيل الهدف الثالث مع محاولات بترولية لخطف التعادل خاصة إن على ماهر دفع بالإيفوارى ويلفرد مهاجم الفريق البترولى بدلا من عمر بسام لتنشيط الخط الأمامى ولكن دون جدوى ليؤمن الأبيض تصدره لقمة الدورى بهذا الفوز.