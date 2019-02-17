شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة بين الزمالك وإنبى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز التى يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة.

دخل الزمالك المباراة بالتشكيل كالتالى:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما حميد أحداد وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

فيما بدأ إنبى المباراة بتشكيل يضم كلا من:"عمرو حسام فى حراسة المرمى، على فوزى وأحمد صابر ورامى صبرى وعمرو الحلوانى فى خط الدفاع، محمود غالى ومحمود توبة وأحمد شكرى ولوكومبى الشهير بـ"لوكا" فى خط الوسط، محمود قاعود وعمر بسام فى خط الهجوم".

وقف لاعبو الزمالك وإنبى دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب الوطنى الذين استشهدوا فى حادث إرهابى بسيناء، قبل انطلاق المباراة، بدأ اللقاء بحذر من الفريقين مع ضغط متقدم من الزمالك ومحاولات للاختراق من جبهة حمدى النقاز وسط انتشار دفاعى جيد لفريق إنبى من أجل غلق المساحات أمام انطلاقات لاعبى الزمالك.

فى الدقيقة 9، أهدر محمود كهربا أخطر فرصة للزمالك فى أول ربع ساعة بعدما كان فى اتجاهه نحو الانفراد بحارس مرمى الفريق البترولى ولكنه سدد الكرة أعلى بكثير من المرمى البترولى.