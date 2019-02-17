رئيس لجنة القيم يكشف لمصراوي.. كيفية تطبيق عقوبة الإيقاف على رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

أوضح المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، كيفية تنفيذ عقوبة الإيقاف على رئيس الزمالك، الموقوف أصلا من قبل الاتحاد الإفريقي.

وكانت لحنة القيم أعلنت الأحد إيقاف رئيس الزمالك 3 شهور وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب إساءته لمجلس إدارة الأهلي.

وقال المستشار محمد عبده صالح في تصريحات لمصراوي إن العقوبة يبدأ تنفيذها بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة على رئيس الزمالك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واللجنة الأوليمبية المصرية.

وتابع "وفقا للقواعد القانونية العامة لا يتم توقيع العقوبات في وقت واحد، ويبدأ سريان العقوبة الجديدة بعد انتهاء العقوبة السابقة".

وأردف "لم يتم إعلان موعد بدء أو انتهاء العقوبة لأنه لم يصلني ما يفيد موعد العقوبة الأصلية".

وختم "يجب العلم بأنه يتم إلغاء العقوبة في حال انتهاء الشكوى المقدمة للجنة بالتصالح بين الطرفين".