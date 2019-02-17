مدرب إنبي: الزمالك كان يضيع الوقت أمامنا للخروج فائزًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال علي ماهر، المدير الفني لفريق انبي، إن فريقه قدم مباراة قوية أمام الزمالك رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف.

وفاز الزمالك على ضيفه انبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن الجولة الـ22 من الدوري الممتاز التي أقيمت على استاد بتروسبورت.

وأهدار الزمالك سلسلة من الفرص الخطيرة على مدار أحداث المباراة لتبقى مشتعلة حتى نهاية أحداثها، قبل أن يرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الأول وبقى انبي في المركز الـ15 بـ21 نقطة.

وأضاف ماهر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" الأداء تحسن في الشوط الثاني وأوجه الشكر للاعبي الفريق، ومجلس الإدارة أشاد بأداء إنبي في المباراة وأخطر اللاعبين بعودة الفريق للكرة الجميلة.".

وتابع:" يكفيني أن الزمالك كان يضيع الوقت أمام إنبي، في محاولة للخروج من المباراة فائزا".

وأوضح، أن خطته لا تعتمد على لاعب أو نجم واحد، لكنه يركز في طريقة اللعب على الفريق كوحدة واحدة، لافتا أن إنبي لم يتأثر بغياب أحمد رفعت ومحمد أشرف روقة وعماد فتحي.

وأشار إلى أنه كان يسعى لتحقيق الفوز أمام الزمالك، وطالب لاعبيه باللعب بأريحيه خلال الشوط الثاني، دون النظر لما حدث في الشوط الأول.

وأتم مدرب إنبي تصريحاته:" الفترة المقبلة ستشهد تحسن في الأداء، وأي لاعب سيحصل على فرصه لابد من اثبات نفسه ويتمسك بتلك الفرصة".