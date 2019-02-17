كهربا يُنهي صيامه التهديفي بعد 42 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" ، لاعب الزمالك، لزيارة الشباك، محرزا هدف فريقه الثاني في لقاء أمام إنبي بالجولة الـ 22 بالدوري.

وجاء هدف كهربا في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، مستغلا كرة بينية ليراوغ بعدها حارس إنبي ويسدد الكرة في الشباك الخالية.

وسجل كهربا الهدف الثاني للزمالك، بعدما كان قد خالد بوطيب احرز الهدف الأول للفريق الأبيض مع حلول الدقيقة 21.

أخر مباراة شهدت تسجيل محمود كهربا للأهداف، هي مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري يوم 5 يناير 2019، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.