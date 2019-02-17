انتصار جديد في الدوري.. الزمالك ينجو من فخ إنبي ويواصل الابتعاد بالصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق الزمالك نغمة الانتصارات بالفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "بتروسبورت" ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري.

هدفي الزمالك جاء عن طريق خالد بوطيب ومحمود عبد المنعم "كهربا"، في المقابل أحرز محمد بسوني هدف إنبي الوحيد في المباراة.

الزمالك واصل احتفاظه بصدارة الدوري ليصبح رصيده 51 نقطة، في المقابل تذوق إنبي هزيمة جديدة في الدوري ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نصر حسين داي الجزائري في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي ضمن مرحلة دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبد الرحيم "جنش" - عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - كهربا - زيزو - خالد بوطيب.

في المقابل، بدأ إنبي المباراة بتشكيل مكون من: عمرو حسام - علي فوزي - رامي صبري - أحمد صابر - عمرو الحلواني - محمود غالي - محمود توبة - أحمد شكري - لوكبي شادراك - محمود قاعود - خالد بوطيب.

تفاصيل المباراة

الدقيقة التاسعة من بداية المباراة شهدت فرصة خطيرة من جانب كهربا الذي انفرد بمرمى إنبي لكن لاعب الزمالك يسدد كرة قوية تخرج بعيدة عن المرمى دون خطورة.

وفي الدقيقة 21 من زمن أحداث الشوط الأول ارتكب حارس إنبي عمرو حسام خطأ فادح بعما حاول مراوغة مهاجم الزمالك خالد بوطيب لكن الأخير ينجح في الحصول على الكرة ويسجل هدف التقدم.

وكاد عمرو الحلواني أن يسجل هدف التعادل لإنبي في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن تمر أعلي المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول عاد محمود عبد المنعم "كهربا" ليصحح خطأه ويسجل الهدف الثاني للزمالك لينهي الشوط الأول بنتيجة (2-0) للأبيض.

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني أهدر محمود قاعود فرصة هدف مؤكد لإنبي بتسديدة من أمام المرمى لكن جنش حارس الزمالك يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 56 من زمن أحداث الشوط الثاني أحرز محمد بسيوني هدف إنبي الأول بعد تمريرة رائعة من الكونغولي لوكبي لتصبح النتيجة (2-1).

وفي الدقيقة 63 قدّم الكونغولي لوكبي شادراك فاصل مهاري رائع بعدما راوغ محمود علاء مدافع الزمالك ليسدد كرة قوية لكن جنش يبعد الكرة لركنية.

وأجرى جروس المدير الفني لفريق الزمالك التبديل الأول للأبيض في المباراة بخروج أحمد مصطفى "زيزو" ليحل أيمن حفني بدلاً منه.

وعاد جروس في الدقيقة 76 لاستخدام ورقة ثانية في المباراة بخروج كهربا ليحل المغربي حميد أحداد بدلاً منه.

وشهدت دقيقتي 77 و79 فرصتي من خالد بوطيب في محاولة لتسجيل الهدف الثالث للأبيض حيث أبعد عمرو حسام حارس إنبي فرصة هدف للمغربي، بينما حرم القائم الفرصة الثانية.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق حرمت العارضة يوسف أوباما من تسجيل هدف الزمالك الثالث في المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.