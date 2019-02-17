طارق السيد يعدد مكاسب الزمالك بالفوز على إنبي

كتب - مصطفى جويلي أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن الفريق الكروي الأول للقلعة البيضاء يمر بمرحلة صعبة منذ مباراتي جورماهيا الكيني وحسين داي. وقال السيد في تصريحات إذاعية: " الزمالك قدم شوطا أول رائعا امام إنبي وأن محمود كهربا صانع ألعاب الفريق لاعب مميز وينتظر منه جمهور الزمالك الكثير. أول رائعا امام إنبي وأن محمود كهربا صانع ألعاب الفريق لاعب مميز وينتظر منه جمهور الزمالك الكثير. ولفت إلى أن إحراز خالد بو طيب مهاجم الفريق هدف يعتبر أكبر رد علي المشككين في قدراته. وأضاف :"أن عودة محمد عبد الغني مدافع الفريق محليا أمر مهم لانه يقدم مردودا جيدا مع الفريق عكس زميله محمود حمدي الونش والذي تراجع مستواه بشدة خلال المباريات الماضية.

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