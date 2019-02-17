مشادات بين جماهير الزمالك ومدافع إنبي

كتب - مصطفى جويلي

شهد استاد بتروسبورت مشادات بين رامي صبري مدافع فريق إنبي، وجماهير نادي الزمالك، عقب نهاية مباراة الفريقين اليوم الأحد في الدوري

الممتاز.

وبدأت جماهير الزمالك في الهتاف ضد رامي صبري بعد إنتهاء اللقاء، ليدخل في مشادات مع

الجماهير.

يذكر أن الزمالك تمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف،في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الدوري الممتاز، بالجولة الـ 22، ليواصل الفريق الأبيض تصدر البطولة بـ 51 نقطة.