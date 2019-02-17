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قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك ، بقيادة السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق ، خوض الفريق مران غدا الاثنين ، علىملعب النادى ، فى إطار الاستعدادا لمواجهة طلائع الجيش ، بالجولة ال 23 لمسابقة الدورى
وحقق الزمالك ، فوزا ثمينا اليوم الاحد على انبي بنتيجة 2 - 1 ، ليرفع الفريق رصيده الى النقطة ال 51 ، منفردا بقمة جدول المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك بلا راحة عقب الفوز على إنبي استعدادا للطلائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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