جماهير الزمالكً تحيي اللاعبين عقب المباراة وتطالبهم بالدوري

جماهير الزمالك كتب - مصطفى جويلي وجهت جماهير الزمالك بملعب بتروسبورت التحية إلى لاعبي الفريق الأبيض، عقب نهاية المباراة أمام انبي مساء اليوم السبت في الدوري الممتاز. ومع نهاية المباراة بدأت الجماهير البيضاء في تحية اللاعبي، ومطالبتهم بمواصلة الإنتصارات لتحقيق لقب الدوري الممتاز الغائب عن الفريق منذ موسم 2014/2015. وحقق الزمالك، فوزا ثمينا اليوم الاحد على انبي بنتيجة 2 - 1 ، ليرفع الفريق رصيده الى النقطة ال 51 ، منفردا بقمة جدول المسابقة .

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