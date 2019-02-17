أيمن يونس: شخصية الزمالك ظهرت أمام إنبي وهذه بصمة جروس

كتب - مصطفى جويلي

علق أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، على الفوز الذي حققه الفريق على إنبي بهدفين مقابل هدف، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قال يونس في تصريحاته عبر قناة "أون سبورت": "شخصية الزمالك تغيرت تماما بعد الدرس التي تلقاه الفريق خلال مواجهة نصر حسين داي، اللاعبين يريدون الفوز بأكثر من هدف".

أضاف: "عجبني الشخصية التي صنعها جروس

للاعبي الزمالك، والدليل في دخول عدد كبير من اللاعبين، لمنطقة جزاء المنافس، وهذا تطور وثقة من جروس، يعكسون شخصية الزمالك تحت قيادته".

تابع: "لاعبو الزمالك يجب أن يدركوا أهمية الفوز بأكثر من هدف، خاصة أن اللقاء بعد هدف إنبي كان صعبا ومتوترا للغاية".

واستطرد: "جروس عمل التغييرة التي ترضى الجماهير وقام بالدفع بأيمن حفني، لكن خط وسط الزمالك القوي ظل محتفظ بإتزانه، شخصية الزمالك ظهرت جليا خلال مواجهة إنبي، وفاز على الفريق البترولي بذكاء".

وتطرق للحديث عن بوطيب قائلا: "قدم نفسه بشكل هايل، الضغط على المنافس، ودعم زملائه بالتمريرات، وجنش كان مقبولا وقدم أداء رائعا في كل المواقف التي تعرض لها، كهربا أداء مقبول ولكن مازال لديه الكثير، وأيمن حفني يستاهل يلعب".