تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد الجولة 22

كتب : أحمد البادي تغلب الزمالك على ضيفه إنبي بهدفين مقابل هدف، في ختام الأسبوع الـ22 من الدوري الممتاز، وكان الأهلي فاز مساء أمس على الإنتاج الحربي بهدف نظيف، واكتسح بيراميدز نظيره سموحة برباعية نظيفة في نفس الجولة. وبذلك يأتي ترتيب الدوري الممتاز على النحو التالي : 1- الزمالك برصيد 51 نقطة ولعب 20 مباراة 2- بيراميدز برصيد 45 نقطة ولعب 22 مباراة. 3- الأهلي برصيد 42 نقطة ولعب 19 مباراة. 4- المقاولون العرب برصيد 31 ولعب 22 مباراة. 5- الإنتاج الحربي برصيد 31 ولعب 22 مباراة. 6- مصر المقاصة برصيد31 ولعب 22 مباراة. 7- المصري برصيد 29 نقطةولعب 21 مباراة. 8- الإسماعيلي برصيد 27 نقطة ولعب 19 مباراة. 9- طلائع الجيش برصيد 25 نقطة ولعب 22 مباراة. 10- حرس الحدود برصيد 25 نقطة ولعب 22 مباراة.

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