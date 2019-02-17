رياضة | خبير تحكيمي يؤكد صحة ركلة جزاء جيرونا أمام الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تحكيمي يؤكد صحة ركلة جزاء جيرونا أمام الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم أندوخار أوليفير، الخبير التحكيمي، الجدل حول بعض قرارات التحكيم في مباراة ريال مدريد أمام جيرونا، والتي انتهت بخسارة الفريق الملكي بنتيجة 1-2، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال أندوخار الخبير التحكيمي لصحيفة ماركا الإسبانية، إن قرار حكم اللقاء جييرمو كوادرا فرنانديز باحتساب ركلة الجزاء لمصلحة جيرونا في الدقيقة 64 بلمسة يد على سيرجيو راموس داخل منطقة الجزاء، كان صحيحا.

وأضاف الخبير التحكيمي، أن قرار الحكم بإعطاء بطاقة صفراء لقائد ريال مدريد صحيحا أيضًا، لأنه لم يكن أخر لاعب أمام المرمى.