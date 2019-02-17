رياضة | مان يونايتد يجهز الراتب الأعلى في تاريخ البريميرليج لـ دي خيا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى لتجديد عقود أربعة من نجوم الفريق، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن إد وودوارد يأمل بأن يوافق كل من ماركوس راشفورد، وأندير هيريرا، وخوان ماتا على تجديد عقودهم مع مانشستر يونايتد.

وفي السياق ذاته يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض لحارس مرمى الفريق ديفيد دي خيا يبلغ قيمته 90 مليون جنيه استرليني لمدة 5 سنوات.

ويعد هذا المبلغ أكبر عرض في تاريخ الدوري الإنجليزي، والذي يتخطى ما يتقاضاه أليكسيس سانشيز وبول بوجبا ومسعود أوزيل، حيث أن النادي واثق من موافقة الحارس الإسباني.