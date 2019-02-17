رياضة | تريزيجيه يسجل هدفا في هزيمة قاسم باشا أمام جالطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يسجل هدفا في هزيمة قاسم باشا أمام جالطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط قاسم باشا في فخ الهزيمة بأربعة أهداف لهدف أمام جالطة سراي، مساء اليوم، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "رجب طيب أردوغان"، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة المصري محمود حسن تريزيجيه، حيث لعب من البداية وحتى النهاية، وسجل هدفا، فيما لم يلعب كريم حافظ.

الهدف الأول جاء عبر أصحاب الأرض سجله تريزيجيه في الدقيقة 14، ثم أدرك يونيس بلهندة هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 22، وفي الدقيقة 28 سجل "سفيان فيجولي الهدف الثاني لجالطة في الدقيقة 28.