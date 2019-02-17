رياضة | ديبالا يقترب من المشاركة أساسيا أمام أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديبالا يقترب من المشاركة أساسيا أمام أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس بات قريبا من المشاركة أساسياً أمام أتلتيكو مدريد الأربعاء المقبل في مباراة ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن مشاركة ديبالا كلاعب أساسي في المباراة المقبلة أمام أتلتيكو مدريد باتت محل شك.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس يدرس البدء بفيدريكو بيرنارديسكي في الجناح الأيمن بدلا من ديبالا.

يذكر أن ديبالا عاد للمشاركة بصفة أساسية مع البيانكونيري في المباراة الماضية أمام فروسينوني بالجولة 24 من الدوري الإيطالي وسجل هدفًا في الفوز بثلاثية نظيفة.